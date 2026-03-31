31 марта, 09:33

Иностранец взял на себя ответственность за атаку на Русский дом в Праге

Обложка © X / PolicieCZ

Обложка © X / PolicieCZ

В Праге установили человека, причастного к нападению на Русский дом. Об этом со ссылкой на полицию сообщило агентство ČTK.

Подозреваемый — иностранец, его гражданство не раскрывается. Он самостоятельно пришёл в правоохранительные органы и признался в содеянном.

По его словам, 26 марта он бросил в здание бутылки с зажигательной смесью. Мужчина утверждает, что готовился к этому шагу с лета 2025 года.

После признания его задержали. Сейчас силовые структуры продолжают разбирательство и уточняют обстоятельства произошедшего.

Власти Чехии резко отреагировали на инцидент. МИД страны и министр внутренних дел Лубомир Метнар осудили произошедшее. Полиция заявила, что при необходимости усилит меры безопасности у российских загранучреждений. Решение будет зависеть от развития ситуации и возможных рисков.

Напомним, в ночь на 26 марта Русский дом в Праге подвергся атаке: в здание бросили шесть бутылок с зажигательной смесью, три из которых не сработали, сообщил глава центра Игорь Гиренко; в МИД РФ инцидент назвали актом вандализма, а в Россотрудничестве заявили о необходимости наказания виновных — нападение произошло накануне финального мероприятия Дней русской культуры.

МИД вызвал посла Чехии из-за поджога Русского дома в Праге и выразил протест
МИД вызвал посла Чехии из-за поджога Русского дома в Праге и выразил протест

BannerImage
Никита Никонов
