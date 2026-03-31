Лавров осудил «потерявшие берега» страны

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о пике перестройки мирового порядка. На Общем собрании Российского совета по международным делам он подчеркнул, что мир переживает борьбу «не на жизнь, а на смерть». Лавров также осудил страны, «потерявшие берега» и претендующие на чужие территории.

«Некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Как отметил министр, недавнее заявление госсекретаря США Марко Рубио стало ярким примером. На вопрос о способах скорейшего завершения конфликта в Персидском заливе Рубио ответил, что решение за Ираном: «ему только стоит открыть Ормузский пролив, иначе он будет продолжать осуществлять грубейшее нарушение международного права». Однако, по словам Лаврова, всего за два дня до этого президент США Дональд Трамп публично заявил, что международное право его не интересует, а руководствуется он «своей моралью и инстинктами».

Накануне Лавров провёл видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Персидского залива. Основной темой стала ситуация в регионе. Во встрече приняли участие представители Совета сотрудничества арабских государств.