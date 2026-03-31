Лавров: Борьба за мировое лидерство ведётся «не на жизнь, а насмерть»

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выступил с оценкой современной геополитической ситуации. Выступая на Общем собрании Российского совета по международным делам, министр подчеркнул глубину происходящих глобальных трансформаций.

По словам дипломата, сегодня человечество стало свидетелем решающего этапа в переустройстве миропорядка. Он отметил, что конкуренция между центрами силы вышла на критический уровень интенсивности.

«Борьба за ведущие позиции в новом мире ведется предельно серьёзно — «не на жизнь, а насмерть», — заявил дипломат.

Высокопоставленный чиновник добавил, что последствия этого процесса становятся заметны для общества практически ежедневно.

Ранее Лавров опроверг информацию о передаче Россией Ирану разведданных в конфликте с США. Глава МИД подчеркнул — страна поставляла Тегерану отдельные виды вооружений, но разведывательной информацией не делилась.