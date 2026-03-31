31 марта, 10:05

Новая индексация социальных пенсий коснётся более 3,5 млн россиян

Обложка © Life.ru

С 1 апреля 2026 года в России будет проведена индексация социальных пенсий, которая затронет 3,5 миллиона граждан. Об этом напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, выплаты будут увеличены на 6,8%.

«Социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Это коснётся более 3,5 млн граждан», — говорится в сообщении.

Социальную пенсию получают граждане, которые по разным причинам не имеют права на страховую (трудовую) пенсию — чаще всего из-за недостаточного трудового стажа или отсутствия официальных пенсионных отчислений. К таким категориям относятся пожилые люди, не набравшие необходимый стаж, люди с инвалидностью, а также дети, потерявшие одного или обоих родителей (включая сирот). Эта выплата носит социальный характер, финансируется государством и предназначена для обеспечения минимального уровня дохода тем, кто не может самостоятельно обеспечить себя в силу возраста, состояния здоровья или жизненных обстоятельств.

Россиянам напомнили условия досрочного выхода на пенсию в 2026 году
Россиянам напомнили условия досрочного выхода на пенсию в 2026 году

Напомним, с 1 апреля 2026 года в России начнёт действовать ряд новых законов и изменений. В частности, который будет регулировать сервисы рассрочки. Теперь продавцы и операторы не смогут скрывать реальные проценты, устанавливая разные цены на товары при оплате наличными и в рассрочку. Максимальный срок беспроцентной рассрочки будет ограничен шестью месяцами, а с 2028 года — четырьмя месяцами.

BannerImage
Юлия Сафиулина
