Бывшего мэра Среднеуральска оштрафовали на ₽190 млн за взятку сотруднику ФСБ

Экс-глава Среднеуральска Андрей Зашляпин оштрафован на 190 миллионов рублей за взятку. Такое решение принял Екатеринбургский гарнизонный военный суд, сообщает ТАСС. В рамках того же дела к шести годам тюрьмы и лишению воинского звания приговорён экс-сотрудник УФСБ региона.

«Зашляпину назначено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 200 миллионов рублей, которые с учётом содержания под арестом смягчены до 190 миллионов рублей», — говорится в публикации.

Зашляпин попал под статью за дачу очень большой взятки, а экс-сотрудник ФСБ — за её получение.

Ранее прокурор потребовал 19-летнего тюремного срока для экс-заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова по делу о взятках. Помимо прочего, сторона обвинения предлагает отстранить Дедова от любых должностей, связанных с управлением, организацией или хозяйственной деятельностью в государственных и местных органах власти, на срок 14 лет.