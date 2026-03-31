В кенийском городе Керичо правоохранители обнаружили массовое захоронение на территории Национального совета церквей, где находились десятки тел. Об этом сообщило издание BBC.

В Кении нашли братскую могилу с десятками тел на территории церковного совета. Фото © Х / ETAYA TV

Изначально в полицию поступили сведения о 13 телах, которые якобы были незаконно вывезены из больницы в соседнем округе Нямира и тайно захоронены. Однако в ходе раскопок криминалисты выявили значительно большее количество останков. Они находились в мешках, часть тел сохранилась полностью, другие оказались расчленёнными.

По предварительным данным, в могиле могли находиться 32 человека. Среди них — семеро взрослых, а также 25 младенцев и эмбрионов. Эксперты отмечают, что состояние останков сильно различается, что может указывать на разное время захоронения. Точное происхождение тел пока не установлено.

В Кении нашли братскую могилу с десятками тел на территории церковного совета. Фото © Х / ETAYA TV

Представители Национального совета церквей Кении заявили, что не имеют отношения к обнаруженному захоронению. Правоохранительные органы уже задержали двух подозреваемых — сотрудника медицинского учреждения в Нямире и смотрителя кладбища. В дальнейшем планируется провести процедуру идентификации останков.

