Европейские дипломаты выражают недоумение в связи с решением украинской стороны заблокировать доступ инспекционной комиссии ЕС к повреждённому участку нефтепровода «Дружба». Политические причины такого шага разъяснил заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В конце января Киев приостановил транспортировку энергоносителей в Венгрию и Словакию, сославшись на предполагаемые атаки на инфраструктуру объекта. К середине марта, несмотря на согласие Еврокомиссии направить наблюдательную миссию, представители Евросоюза так и не получили разрешения на осмотр аварийного участка, а европейские чиновники признают, что не вполне понимают, какую игру ведёт Киев.

Эксперт в беседе с «Ридусом» обратил внимание на отсутствие документальных подтверждений заявлений о якобы российском вмешательстве: ни фотоматериалов, ни видеозаписей инцидента представлено не было. Специалист подчеркнул, что восстановление повреждённых магистралей обычно занимает ограниченный срок, однако прошло около двух месяцев, а поставки так и не возобновились. По его оценке, это указывает на намеренное нежелание украинской стороны пропускать нефтяные потоки.

Замдиректора Института национальной энергетики указал, что ключевой целью Киева стало оказание давления на Будапешт и Братиславу в преддверии избирательных кампаний. В результате действия украинской стороны привели к обратному эффекту — подрыву доверия со стороны европейских партнёров.

«В текущих условиях с 28 февраля подобные действия бьют не только по Венгрии и Словакии, но и в целом по Евросоюзу. Нарастает дефицит нефти, а Украина со своей стороны усугубляет его», — резюмировал аналитик.

