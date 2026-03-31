Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский намеренно прекратил поставки нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы вызвать хаос в стране и повлиять на выборы. Об этом он заявил в личном блоге в соцсети Х.

«Такая вот стратегия», — лаконично завершил он своё утверждение.

По заявлению венгерского премьер-министра Виктора Орбана, попытки Украины оказать давление на Венгрию не принесут результатов. Он выразил уверенность, что Киев не достигнет своих целей, и Будапешт будет твёрдо отстаивать собственные национальные интересы.