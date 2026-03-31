Орбан обвинил Зеленского в попытке вызвать хаос в Венгрии отключением «Дружбы»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский намеренно прекратил поставки нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы вызвать хаос в стране и повлиять на выборы. Об этом он заявил в личном блоге в соцсети Х.
«Такая вот стратегия», — лаконично завершил он своё утверждение.
По заявлению венгерского премьер-министра Виктора Орбана, попытки Украины оказать давление на Венгрию не принесут результатов. Он выразил уверенность, что Киев не достигнет своих целей, и Будапешт будет твёрдо отстаивать собственные национальные интересы.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт останавливает поставки газа Украине до тех пор, пока Киев не возобновит работу нефтепровода «Дружба». Киев утверждает, что труба якобы была повреждена, из-за чего туда приезжали для оценки эксперты. Однако украинские власти так и не предоставили им доступ.
