Декларация о доходах Зеленского внезапно пропала с официального сайта

Документ о доходах Владимира Зеленского, опубликованный вечером 30 марта на сайте государственного реестра Украины, исчез из открытого доступа. Данную информацию передаёт ТАСС.

Декларация появилась на портале 30 марта в 20:07, но теперь система выдаёт ошибку: ссылки, которые распространяли украинские СМИ, не работают. При этом другие документы, в том числе опубликованные позже, остаются доступными для просмотра.

В исчезнувшем документе главарь киевского режима указывал, что доходы его и членов семьи за прошлый год составили около 15,8 миллиона гривен (более 29 миллионов рублей), почти половина из которых — от погашения гособлигаций. Основная часть имущества по-прежнему записана на Елену Зеленскую. Как и в предыдущие годы, в декларации не указана недвижимость, принадлежащая компаниям, конечным бенефициаром которых является супруга экс-комика. По данным украинских СМИ, речь идёт об объектах на Украине, в Италии и Грузии.

Ранее стало известно, что в опубликованной декларации указано, что ежемесячная зарплата Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен — чуть больше 52 тысяч рублей. По данным документов, он получал средства из трёх источников: президентское жалование, банковские проценты и аренда недвижимости. Общая сумма доходов составила около 7 миллионов гривен.