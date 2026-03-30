Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Life.ru прокомментировал заявление супруги Владимира Зеленского Елены о том, что их семья устала от власти. По его мнению, такие слова не соответствуют действительности. Он заявил, что в истории почти не было случаев, когда политики добровольно отказывались от власти.

Враньё: никуда Зеленский не уйдёт и уходить не хочет. Он понимает, что единственный способ уцелеть в этом мире — остаться главой Украины. А чтобы числиться главой Украины, и именно числиться незаконно, нужно, чтобы война продолжалась и не было выборов. Поэтому это такая домашняя заготовка семьи Зеленских, направленная на то, чтобы дурить голову другим людям, не более того. Опять прибедняются. Владимир Джабаров Российский сенатор

Джабаров также заявил, что Зеленский не намерен покидать пост и заинтересован в сохранении власти. Он выразил мнение, что заявления об усталости могут быть частью публичной стратегии, направленной на формирование определённого восприятия ситуации.

«Одно дело, когда к власти приходит порядочный человек с принципами, — это очень хорошо. Но когда приходит, извините меня, комик с 95-го квартала, который оказался обычным коррупционером, — это совершенно плохо», — резюмировал сенатор.

Напомним, что Елена Зеленская ранее в интервью Fox News заявила, что их семья устала от власти, но подчеркнула, что не может влиять на решение мужа о возможном участии в будущих президентских выборах.