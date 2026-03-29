Жена главаря киевского режима Владимира Зеленского Елена призналась, что её супруг и она сама устали от нахождения у власти на Украине. Соответствующее заявление она сделала во время общения с Fox News.

«Это изматывает, и могу сказать, что мы оба устали», — заявила Зеленская, отвечая на вопрос, хочет ли она, чтобы её супруг выдвигал свою кандидатуру на следующих президентских выборах. При этом жена экс-комика подчеркнула, что не может повлиять на решение Зеленского о возможном участии в выборах.

Ранее Елена Зеленская выразила обеспокоенность тем, что внимание к Украине ослабевает из-за появления новых мировых событий. Она отметила, что новостной поток быстро вытесняет информацию о Незалежной, когда возникают более актуальные события в других частях света. Зеленская подчеркнула, что начало нового конфликта не означает завершения предыдущего.