30 марта, 19:09

Стала известна официальная зарплата Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Согласно данным декларации, опубликованной на сайте главы государства, ежемесячная зарплата главаря киевского режима Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен (чуть больше 52 тысяч рублей).

Из документа следует, что в прошлом году бывший комик получал доход из трёх источников: президентской зарплаты, банковских процентов и аренды недвижимости. Общая сумма составила около 7 миллионов гривен.

При этом денежные активы Зеленского остались практически без изменений. В декларации значатся 595 тысяч долларов наличными, 342 631 евро на счёте в швейцарском банке, а также средства на банковских счетах в гривне, долларах и евро.

«Опять прибедняются»: В Совфеде назвали враньём слова Зеленской о том, что их семья устала от власти

Ранее жена главаря киевского режима Елена Зеленская призналась, что её супруг и она сама устали от нахождения у власти на Украине. По её словам, это изматывает. При этом жена экс-комика подчеркнула, что не может повлиять на решение Зеленского о возможном участии в выборах.

Алена Пенчугина
