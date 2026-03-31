В Тель-Авиве обломок ракеты упал в районе посольств, повреждены здания

Утром 31 марта в Тель-Авиве зафиксировали падение фрагмента ракеты в районе, где расположены иностранные дипмиссии. Об этом сообщил журналист ИС «Вести» Сергей Пашков.

Инцидент произошёл в прибрежной части города. Удар пришёлся по зоне с плотной городской застройкой. В результате падения пострадали близлежащие строения. Также повреждения получили припаркованные рядом автомобили и мотоциклы. Судя по кадрам с места, транспорт оказался засыпан осколками стекла. В расположенных поблизости магазинах выбиты витрины. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Ранее сообщалось о нанесении иранского ракетного удара по контейнеровозу Express Halfong в акватории Персидского залива. Судно находилось под контролем Израиля и следовало через регион, когда по нему был произведён удар баллистическими ракетами.