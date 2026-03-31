КСИР атаковал ракетами израильский контейнеровоз в Персидском заливе
Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил нанесение ракетного удара по израильскому контейнеровозу Express Halfong. Инцидент произошёл в Персидском заливе, о чём сообщило агентство Tasnim.
Согласно публикации, КСИР осуществил атаку баллистическими ракетами на контейнеровоз Express Halfong, который находится под контролем израильского режима и следовал через Персидский залив.
Ранее в Сети были опубликованы фотографии с уничтоженным Boeing E-3 Sentry. КСИР уничтожил самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления в ходе воздушной атаки на базу. Речь идёт о машине с номером 81-0005. Изначально она базировалась в Оклахоме, а в начале марта её перебросили в Саудовскую Аравию. На фото видно, что борт буквально разорван пополам: хвостовая часть оторвана.
Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.