31 марта, 07:30

США рискуют «ослепнуть» в небе после уничтожения Ираном «летающего радара» за $500 млн

CNN: Потеря «летающего радара» E-3 Sentry осложнит отслеживание целей Пентагоном

Обложка © Wikipedia / U.S. Air Force photo

Потеря американского Boeing E-3 Sentry AWACS может серьёзно ослабить возможности Пентагона по обнаружению целей на большом расстоянии. Об этом пишет телеканал CNN.

Аналитики полагают: удар по базе в Саудовской Аравии лишил США ключевого элемента системы раннего предупреждения. Теперь отслеживать приближающиеся угрозы со стороны Ирана станет гораздо сложнее.

Бывший полковник ВВС Америки Седрик Лейтон пояснил журналистам, что инцидент потенциально влияет на управление боевой авиацией. Речь идет как о наведении истребителей на цели, так и о защите их от столкновений в воздухе.

«Потеря самолёта AWACS — это серьёзный удар по возможностям наблюдения», — приводит телеканал слова отставного военного.

Корпус стражей исламской революции официально взял на себя ответственность за атаку на авиабазу «Принц Султан». В результате удара воздушно-космических сил КСИР был уничтожен борт E-3, известный под прозвищем «Летающий радар».

Атака Ирана по E-3 Sentry грозит изменить правила войны на Ближнем Востоке
Атака Ирана по E-3 Sentry грозит изменить правила войны на Ближнем Востоке

По данным СМИ, это одна из самых дорогих машин в арсенале Пентагона. Её оценочная стоимость приближается к 500 миллионам долларов.

BannerImage
Никита Никонов
