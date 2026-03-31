«Одних штрафов мало»: В СПЧ призвали к жёсткому наказанию за сталкинг

В России обсуждают законопроект о введении административной ответственности за сталкинг. Наказание предполагает штрафы от двух до пяти тысяч рублей. Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов поддержал инициативу, но заявил, что предлагаемых мер недостаточно. По его мнению, штрафы не способны эффективно остановить преследователей.

Я считаю, что одними штрафами здесь не обойтись. Нужно запускать поэтапный механизм: сначала судебные запреты, затем штрафы, потом уголовное преследование. Почему уголовная ответственность? Потому что последствия такого преследования очень тяжёлые — особенно для молодых женщин, хотя страдают не только они. <...> Исходя из тяжести последствий, мы обязаны говорить об уголовной ответственности. Кирилл Кабанов Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ

Кабанов считает, что жёсткие меры необходимы из-за серьёзных последствий для жертв. Речь идёт не только о страхе, но и о тяжёлых психологических травмах, которые могут требовать длительного восстановления. По словам эксперта, обсуждение темы длится уже два года, однако полноценный механизм до сих пор не запущен.

Часто проблему воспринимают как нечто бытовое, что замедляет принятие решений. Кабанов добавил, что даже ограниченные меры могут стать первым шагом. Но для реального эффекта необходимо признать преследование серьёзной угрозой и выстроить полноценную систему защиты.

Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести административную ответственность за сталкинг. Под ним понимаются систематические нежелательные действия против воли человека, включая слежку, звонки, сообщения, угрозы и запугивание, в том числе через интернет. Наказание предусматривает предупреждение или штраф 2 тысячи рублей за первое нарушение, за повторное — штраф 5 тысяч рублей либо арест до 15 суток.