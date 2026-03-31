Песков заявил о защите Усть-Луги и других объектов инфраструктуры

В России ведётся усиленная работа по защите стратегически важных объектов, включая порт Усть-Луга. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Заявление прозвучало на фоне сообщений о серии атак на этот порт. По словам представителя Кремля, меры принимаются не только в отношении конкретного объекта.

«Ведётся напряженная работа. Это касается не только упомянутого порта [Усть-Луга], но и также всех других объектов критической инфраструктуры», — сказал Песков.

Напомним, что порт Усть-Луга повреждён в результате атаки дронов ВСУ. В посёлке Молодцово обломками дрона выбило окна в трёх жилых домах, двух школьных кабинетах и здании Центра соцзащиты, где сейчас идёт капремонт.