«Второй Чернобыль»: В РФ объяснили, почему Ближний Восток может стать непригодным для жизни

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может обернуться экологической катастрофой, сравнимой с Чернобылем. Такое предостережение сделал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

По словам эксперта в беседе с URA.ru, ключевым фактором риска является иранский остров Харк в Персидском заливе, через который проходит до 90% всего экспорта сырой нефти Исламской Республики. Если эта инфраструктура будет уничтожена или захвачена, Тегеран потеряет сдерживающие факторы и в считанные дни способен перекрыть Ормузский пролив — либо плотно заминировав его, либо насытив акваторию беспилотниками, так что «не то что танкер с нефтью, водный мотоцикл не пройдёт».

В случае дальнейшей эскалации, предупреждает Семибратов, нельзя исключать удары по ядерным объектам как со стороны Израиля, так и со стороны Ирана. При самом негативном раскладе, который эксперт надеется не увидеть, регион может стать непригодным для жизни человека, превратившись в подобие Чернобыльской зоны отчуждения.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов дал резкую характеристику нынешнему состоянию мировой политики. По его убеждению, сегодня «закон джунглей» нередко возобладал над нормами международного права. Поводом для столь жёсткой оценки послужила ситуация вокруг Ирана: дипломат напомнил, что МАГАТЭ фактически уклонилось от осуждения ударов по ядерным объектам Исламской Республики, нанесённых ещё в июне прошлого года.