Забайкалец расстрелял соседей из-за лесных делянок и покончил с собой

В забайкальском селе Цаган-Олуй произошла трагедия. Местный 44-летний житель лишил жизни трех человек, после чего совершил самоубийство, сообщает Babr Mash.

По предварительным данным, причиной конфликта стал раздел лесных делянок. Подозреваемый действовал целенаправленно: он поочередно приехал к домам своих жертв, имея при себе огнестрельное оружие.

После расправы нападавший вернулся к собственному жилищу. Там, находясь в салоне автомобиля, он свёл счеты с жизнью.

О страшных событиях стало известно не сразу. Тело одного из убитых обнаружили только спустя несколько дней после случившегося.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются правоохранительные органы. Следователи устанавливают детали происшествия, которые привели к столь кровопролитному финалу.

Ранее в Нижегородской области неизвестный застрелил бывшего муниципального депутата Минкаила Саидова. По данным регионального СК РФ, 60-летний мужчина был убит из охотничьего ружья в собственном доме на улице Комсомольской в городе Шахунье. На теле нашли несколько огнестрельных ранений.