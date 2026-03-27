Нижегородского экс-депутата застрелили спустя два года после убийства его сына

В Нижегородской области неизвестный застрелил бывшего муниципального депутата Минкаила Саидова. По данным регионального СК РФ, 60-летний мужчина был убит из охотничьего ружья в собственном доме на улице Комсомольской в городе Шахунье. На теле нашли несколько огнестрельных ранений.

Работа следователей на месте происшествия. Видео © Telegram / Нижегородский Следком

Нападавший скрылся, его разыскивают. По информации SHOT, следствие рассматривает версию о возможной связи этого преступления с убийством сына погибшего — Али Саидова. Два года назад молодого человека зарезали в местном кафе. Подозреваемый в том преступлении Эдуард Шамиев до сих пор находится в розыске.

На прошлой неделе в Липецкой области местный житель открыл огонь по прибывшим на вызов правоохранителям, в результате чего погиб один из сотрудников военной полиции. Стрелка уже задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь представителя власти.