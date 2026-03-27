Нижегородского экс-депутата застрелили спустя два года после убийства его сына
Экс-депутата Минкаила Саидова убили в собственном доме в Нижегородской области
Минкаил Саидов. Обложка © VK / Минкаил Саидов
В Нижегородской области неизвестный застрелил бывшего муниципального депутата Минкаила Саидова. По данным регионального СК РФ, 60-летний мужчина был убит из охотничьего ружья в собственном доме на улице Комсомольской в городе Шахунье. На теле нашли несколько огнестрельных ранений.
Работа следователей на месте происшествия. Видео © Telegram / Нижегородский Следком
Нападавший скрылся, его разыскивают. По информации SHOT, следствие рассматривает версию о возможной связи этого преступления с убийством сына погибшего — Али Саидова. Два года назад молодого человека зарезали в местном кафе. Подозреваемый в том преступлении Эдуард Шамиев до сих пор находится в розыске.
