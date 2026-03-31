Россиянам объяснили, как отличить письмо из Реестра воинского учёта от повестки

Рассылка писем от портала «Госуслуги», оповещающих о внесении изменений в данные Реестра воинского учёта, — это не повестка с требованием явки в военкомат. При получении такого сообщения делать ничего нужно, заявила независимый юридический эксперт Ольга Лютницкая.

«Никаких действий самостоятельно производить не нужно. Это простая систематизация. Если военкомат вас вызовет, тогда на «Госуслуги» придёт повестка. В повестке будет указано основание для явки в военкомат и, соответственно, дата, с какой необходимо явиться», — сказала она в комментарии «Ленте.ру».

Собеседница издания отметила, что рассылка таких оповещений связана с переводом работы военкоматов в электронный формат. Фактически военкомат обновляет данные о военнообязанных и систематизирует их в связи с переносом информации в электронные базы. По её словам, спутать оповещение о внесении изменений в Реестр воинского учёта с настоящей повесткой невозможно.

Напомним, в России призыв на военную службу теперь идёт через государственную информационную систему «Единый реестр воинского учёта». Новый порядок позволяет предоставлять отсрочки без личной явки гражданина на заседание призывной комиссии — достаточно, чтобы в реестре были подтверждены все необходимые основания. Для оповещения призванных используются электронные повестки.