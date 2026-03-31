Сотрудники таганрогского морга «заработали» 70 млн рублей на чужом горе

По информации суда, обвиняемые не отрицают, что брали деньги, но считают, что это не взятка. Трое работников морга обвиняются в циничном вымогательстве у убитых горем родственников, которым обещали ускорить выдачу тел и помочь с похоронами. Уголовное дело раскрывает, что получение денег за эти услуги было поставлено на конвейер. В разгар пандемии коронавируса, когда люди были особенно уязвимы, обвиняемые, по данным следствия, заработали на чужом горе 70 миллионов рублей, которые осели на их счетах.