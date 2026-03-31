Сотрудники таганрогского морга «заработали» 70 млн рублей на чужом горе
Суды Ростовской области получили комментарии от бывшей руководительницы таганрогского морга Оксаны Терзмены и двух её сообщников относительно предъявленных им обвинений во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС.
По информации суда, обвиняемые не отрицают, что брали деньги, но считают, что это не взятка. Трое работников морга обвиняются в циничном вымогательстве у убитых горем родственников, которым обещали ускорить выдачу тел и помочь с похоронами. Уголовное дело раскрывает, что получение денег за эти услуги было поставлено на конвейер. В разгар пандемии коронавируса, когда люди были особенно уязвимы, обвиняемые, по данным следствия, заработали на чужом горе 70 миллионов рублей, которые осели на их счетах.
Оксану Терземан и её подчинённую Олесю Хань задержали по запросу следствия и отправили в СИЗО. Третья подозреваемая, Лиана Юсупова, будет находиться под домашним арестом.
