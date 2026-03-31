Глава молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович резко раскритиковал мэрию Кишинёва, обвинив её в поддержке нацистской символики. Его заявление прозвучало на фоне открытия в столице Молдавии отреставрированного кладбища румынских героев. На плитах этого мемориала увековечен период 1941–1944 годов – время, когда Румыния, будучи союзницей нацистской Германии, оккупировала молдавские земли. Церемония открытия собрала делегации из Бухареста и представителей кишинёвских властей.

«Если до 27 марта городские власти... утверждали, что открывают «Кладбище героев», то уже после открытия выяснилось, что... открыли всего-навсего «Триумфальный вход» на кладбище. Вся эта помпезность была нужна лишь для одной единственной цели - легализации нацистской символики в городском пейзаже», — написал Петрович в соцсетях.

Он акцентировал внимание на том, что данное мероприятие было направлено на прославление приверженцев режима румынского диктатора Иона Антонеску, являвшегося союзником Адольфа Гитлера. Петрович также отметил, что территория кладбища пребывает в запустении, а на фасаде объекта теперь можно увидеть изображения нацистской символики.

Ранее сообщалось, что на Украине захотели перезахоронить Степана Бандеру. Решение о создании пантеона для знаковых украинских фигур было принято на совещании под руководством главы офиса Зеленского Кирилла Буланова*. Этот пантеон, как сообщается, мыслится как «пространство национальной памяти», куда планируется перенести останки выдающихся украинцев, чьи захоронения сейчас находятся за пределами страны.

