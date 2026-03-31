Кабмин внёс в Госдуму проекты для усиления контроля за онлайн-кассами

Кабмин направил в Госдуму два законопроекта, направленных на усиление ответственности за несоблюдение требований по применению контрольно-кассовой техники. Ожидается, что реализация этих инициатив позволит пополнить бюджет на сумму порядка 100 миллиардов рублей налоговых поступлений в течение трёх лет.

Первый документ предлагает создать реестр злостных нарушителей. Вести его поручат Федеральной налоговой службе. Если бизнесмен или компания туда попадут, их интернет-площадки для дистанционной продажи товаров заблокируют.

Кроме того, таким предпринимателям запретят арендовать торговые помещения. Если арендатор окажется в чёрном списке, организатор массовой торговли будет обязан расторгнуть с ним договор. Та же участь ждет тех, кто в течение 15 рабочих дней не установит кассу в своей точке.

Законопроект также обязывает банки передавать налоговикам данные обо всех безналичных операциях с участием физлиц. Покупатели, в свою очередь, начнут получать чеды от ФНС.

Второй документ вводит административные штрафы для организаторов массовой торговли, которые не применяют ККТ. Для должностных лиц наказание составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 300 тысяч. При повторном нарушении суммы вырастут до 50–80 тысяч и 0,3–1 миллиона рублей соответственно.

Для банков предусмотрены отдельные санкции. За ошибки в работе с кассовыми чеками или непредставление информации о транзакциях им грозит предупреждение либо штраф от 1 до 1,5 миллиона рублей. Если нарушение повторится дважды, сумма вырастет до 2–5 миллионов, а при систематических нарушениях достигнет 6–10 миллионов.

