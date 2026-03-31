Пожар произошёл на территории «Нижнекамскнефтехима» в Татарстане

В Нижнекамске произошло возгорание на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

«На территории «Нижнекамскнефтехима» ведётся локализация очага возгорания», — сообщил он.

Как сообщил градоначальник, на месте задействованы все оперативные службы. Персонал, не участвующий в тушении, вывели за пределы опасной зоны.

Кроме того, мэр уточнил, что аккредитованные лаборатории ведут постоянный контроль за состоянием воздуха. На текущий момент превышений вредных веществ не выявлено, экологической угрозы для горожан нет.

В компании подтвердили факт ЧП.

