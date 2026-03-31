31 марта, 11:06

Пожар произошёл на территории «Нижнекамскнефтехима» в Татарстане

Обложка © sibur

В Нижнекамске произошло возгорание на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

«На территории «Нижнекамскнефтехима» ведётся локализация очага возгорания», — сообщил он.

Как сообщил градоначальник, на месте задействованы все оперативные службы. Персонал, не участвующий в тушении, вывели за пределы опасной зоны.

Кроме того, мэр уточнил, что аккредитованные лаборатории ведут постоянный контроль за состоянием воздуха. На текущий момент превышений вредных веществ не выявлено, экологической угрозы для горожан нет.

В компании подтвердили факт ЧП.

Нижнекамский аэропорт Бегишево временно приостановил работу

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в многоквартирном жилом доме в подмосковном Жуковском на улице Фрунзе. Жильцов оперативно эвакуировали. На кадрах видно, что огонь охватил верхние этажи, откуда валил столб чёрного дыма. Площадь возгорания превысила 2,2 тысячи квадратных метров.

Вероника Бакумченко
