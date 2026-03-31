Секрет долголетия от Зацепина: Ревва раскрыл совет 100-летнего композитора

Шоумен Александр Ревва поделился подробностями недавней беседы с маэстро Александром Зацепиным, которому исполнилось 100 лет. Как передаёт Telegram-канал «Звездач», композитор раскрыл Ревве свой секрет долголетия: не стоит принимать жизненные невзгоды слишком близко к сердцу.

Ревва, размышляя о будущем, выразил оптимизм по поводу прогресса в медицине, предвидя значительные открытия в ближайшие годы. Он полагает, что благодаря этому люди смогут существенно увеличить продолжительность жизни, возможно, до 120-150 лет. Однако артист подчеркнул, что такая долгая жизнь ценна лишь в окружении родных, иначе она обернётся тяжёлым психологическим бременем.

«Если ты будешь идти вместе со своими родными и близкими, то да, мучительно будет, когда ты будешь один, как Дункан Маклауд. Это психологически тяжело, когда ты молодой, а дети уже старики. Был на юбилее Александра Сергеевича Зацепина, которому исполнилось 100 лет, он мне просто сказал: «Не берите ничего тревожного близко к сердцу», — поделился Ревва.

Напомним, народный артист России Александр Зацепин отметил 100-летний юбилей 10 марта. Президент Владимир Путин направил ему поздравление. Российский лидер пожелал легендарному композитору здоровья, творческих сил и новых идей.