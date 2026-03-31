Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 11:07

Секрет долголетия от Зацепина: Ревва раскрыл совет 100-летнего композитора

Александр Ревва и Александр Зацепин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын, Артем Геодакян

Шоумен Александр Ревва поделился подробностями недавней беседы с маэстро Александром Зацепиным, которому исполнилось 100 лет. Как передаёт Telegram-канал «Звездач», композитор раскрыл Ревве свой секрет долголетия: не стоит принимать жизненные невзгоды слишком близко к сердцу.

Ревва, размышляя о будущем, выразил оптимизм по поводу прогресса в медицине, предвидя значительные открытия в ближайшие годы. Он полагает, что благодаря этому люди смогут существенно увеличить продолжительность жизни, возможно, до 120-150 лет. Однако артист подчеркнул, что такая долгая жизнь ценна лишь в окружении родных, иначе она обернётся тяжёлым психологическим бременем.

«Если ты будешь идти вместе со своими родными и близкими, то да, мучительно будет, когда ты будешь один, как Дункан Маклауд. Это психологически тяжело, когда ты молодой, а дети уже старики. Был на юбилее Александра Сергеевича Зацепина, которому исполнилось 100 лет, он мне просто сказал: «Не берите ничего тревожного близко к сердцу», — поделился Ревва.

«Угадал со временем»: Музыкальный критик раскрыл феномен 100-летнего композитора Зацепина
Напомним, народный артист России Александр Зацепин отметил 100-летний юбилей 10 марта. Президент Владимир Путин направил ему поздравление. Российский лидер пожелал легендарному композитору здоровья, творческих сил и новых идей.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Александр Ревва
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar