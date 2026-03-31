Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 11:38

Патрушев: Силы ВМФ всегда сопровождали российские суда в опасных районах

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

В 2025 году российский Военно-морской флот обеспечивал безопасность судов под российским флагом в наиболее опасных морских регионах. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на заседании Морской коллегии.

По его словам, меры были приняты для защиты морских перевозок в условиях повышенных угроз. Военно-морские силы задействовались непосредственно для сопровождения судов. Такие действия, как отметил Патрушев, стали необходимостью для обеспечения безопасности судоходства.

Патрушев: ЕС выдумал «теневой флот» для борьбы с Россией

Ранее сообщалось, что военно-морской флот России участвует в обеспечении безопасности морских перевозок и сопровождении судов, доставляющих грузы в интересах страны. Система защиты судоходства выстроена по объектному и зональному принципам, что позволяет учитывать особенности разных участков морских маршрутов.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Николай Патрушев
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar