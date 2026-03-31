Патрушев: Силы ВМФ всегда сопровождали российские суда в опасных районах

В 2025 году российский Военно-морской флот обеспечивал безопасность судов под российским флагом в наиболее опасных морских регионах. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на заседании Морской коллегии.

По его словам, меры были приняты для защиты морских перевозок в условиях повышенных угроз. Военно-морские силы задействовались непосредственно для сопровождения судов. Такие действия, как отметил Патрушев, стали необходимостью для обеспечения безопасности судоходства.

Ранее сообщалось, что военно-морской флот России участвует в обеспечении безопасности морских перевозок и сопровождении судов, доставляющих грузы в интересах страны. Система защиты судоходства выстроена по объектному и зональному принципам, что позволяет учитывать особенности разных участков морских маршрутов.