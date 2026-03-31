Украины не останется как самостоятельного государственного образования через два-три десятилетия. Такой прогноз озвучил кандидат социологических наук Игорь Кузнецов. По его словам, страна лишится необходимого числа людей, способных обеспечивать работу полноценного бюрократического аппарата.

«В стране просто не останется людей, способных содержать госаппарат. Какое-то время остатки Украины будут существовать на российские или европейские деньги. Это будет государство стариков: молодёжь и люди среднего возраста, кто уехал в Европу или Россию, туда точно не вернутся», — отметил исследователь в беседе с NEWS.ru.

Кузнецов предположил, что удержать целостность без притока работоспособных граждан Киеву не удастся. В итоге территория может окончательно развалиться на мелкие части, которые поделят между собой соседние государства — Россия, Польша, Венгрия и Румыния. При этом, считает эксперт, даже если формально Украина сохранит свои очертания, она превратится в протекторат более сильных соседей, полностью зависимый от внешнего финансирования.

Ранее в Совете по внешней и оборонной политике заявили, что Украина фактически уже проиграла в текущем конфликте. Ключевым аргументом эксперт назвал катастрофическую убыль населения — по его оценкам, страна потеряла более половины жителей. Именно этот демографический крах, считает Климов, служит главным доказательством неизбежного поражения.