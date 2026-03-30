Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов высказал мнение, что Украина уже проиграла в текущем конфликте. Своими оценками он поделился в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, киевский режим потерял более половины своего населения, что, по его мнению, является главным свидетельством поражения. Он отметил, что у Владимира Зеленского ещё есть шанс пересмотреть свои действия, чтобы предотвратить дальнейшую гибель граждан.

«Что бы Зеленский ни думал и что бы он ни говорил, Россия будет решать задачи специальной военной операции. У него есть возможность наконец-то хоть немного помочь своему народу, помочь ему не умирать дальше, помочь тому месту, где он родился, которое называлось Украинская ССР», — заявил аналитик.

Климов добавил, что с начала событий обезоруживание Украины приняло катастрофические масштабы. Он подчеркнул, что существуют и другие факты, подтверждающие проигрышное положение киевского руководства.

По мнению эксперта, нынешние лидеры страны продолжают разрушать остатки собственной экономики и населения. Делается это, считает он, ради сохранения иллюзий, а также под давлением рекомендаций, поступающих из государств НАТО и Евросоюза.

Тем не менее Зеленский отказался признавать Украину проигравшей стороной в конфликте. Также глава киевского режима размечтался о «сдаче России». Он отметил, что нужно организовать встречу в трёхстороннем формате.