«Больше половины населения уже потеряли»: В России оценили положение Украины в конфликте
Член СВОП Климов заявил о поражении Украины из-за потери более 50% населения
Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов высказал мнение, что Украина уже проиграла в текущем конфликте. Своими оценками он поделился в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, киевский режим потерял более половины своего населения, что, по его мнению, является главным свидетельством поражения. Он отметил, что у Владимира Зеленского ещё есть шанс пересмотреть свои действия, чтобы предотвратить дальнейшую гибель граждан.
«Что бы Зеленский ни думал и что бы он ни говорил, Россия будет решать задачи специальной военной операции. У него есть возможность наконец-то хоть немного помочь своему народу, помочь ему не умирать дальше, помочь тому месту, где он родился, которое называлось Украинская ССР», — заявил аналитик.
Климов добавил, что с начала событий обезоруживание Украины приняло катастрофические масштабы. Он подчеркнул, что существуют и другие факты, подтверждающие проигрышное положение киевского руководства.
По мнению эксперта, нынешние лидеры страны продолжают разрушать остатки собственной экономики и населения. Делается это, считает он, ради сохранения иллюзий, а также под давлением рекомендаций, поступающих из государств НАТО и Евросоюза.
Тем не менее Зеленский отказался признавать Украину проигравшей стороной в конфликте. Также глава киевского режима размечтался о «сдаче России». Он отметил, что нужно организовать встречу в трёхстороннем формате.
