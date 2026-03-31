Италия дала от ворот поворот: Бомбардировщики США не пустили на базу Сицилии

Газета Corriere della Sera сообщает, что итальянские власти перекрыли американским ВВС доступ к базе Сигонелла на Сицилии. Интересно, что этот случай произошёл уже несколько дней назад, но информация о нём держалась в тайне до недавнего времени.

Итальянский Генштаб ВВС сообщил главе оборонного ведомства Лучано Портолано, что американские бомбардировщики планировали посадку на базе Сигонелла перед вылетом на Ближний Восток. По информации издания, итальянское военное руководство не было предварительно проконсультировано по этому вопросу. Более того, план полёта был представлен итальянским властям уже после взлёта американских самолётов, что привело к отказу в доступе к стратегическому объекту.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии поддержки со стороны НАТО в операции против Ирана. Республиканец подчеркнул, что США не получили никакой отдачи от альянса в этой ситуации. Хозяин Белого дома также добавил, что этот эпизод станет важным фактором для дальнейших решений. По его словам, Вашингтон не намерен забывать подобные действия партнёров.