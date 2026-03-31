Владимир Путин
31 марта, 11:34

Сбой в работе оборудования привёл к возгоранию на «Нижнекамскнефтехиме»

Обложка © ТАСС / Василий Александров

Причиной возгорания, произошедшего на производственной площадке «Нижнекамскнефтехим», по предварительным данным, стал сбой в работе оборудования. Техническая неисправность привела к локальному инциденту, который оперативно был взят под контроль специалистами предприятия.

Как сообщили в пресс-службе компании, после срабатывания систем безопасности огонь был быстро ликвидирован. На данный момент ситуация на промышленном объекте полностью стабилизирована.

«На месте происшествия работают медицинские службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Информация о количестве пострадавших уточняется. Ведётся локализация очага возгорания», — заявили в компании.

Специалисты инженерно-технической службы уже приступили к детальному анализу случившегося. Проводится внеплановая диагностика оборудования, чтобы установить точный узел, давший сбой, и исключить риски возникновения подобных ситуаций в дальнейшем.

Нижнекамский аэропорт Бегишево временно приостановил работу

Возгорание на заводе произошло днём, 31 марта. На месте работают специалисты экстренных служб, а аккредитованные лаборатории ведут постоянный контроль за состоянием воздуха. На текущий момент превышений вредных веществ не выявлено, экологической угрозы для горожан нет.

Оксана Попова
