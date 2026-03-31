Многотысячная стая краснокнижных уток закрыла небо в Приморье и попала на видео

Над Приморским краем очевидцы заметили огромную стаю редких уток — чирков-клоктунов, занесённых в Красную книгу. Птицы двигались над озером Ханка во время сезонной миграции. Жители региона насчитали в небе несколько тысяч особей. Об это сообщили местные Telegram-каналы.

В Приморье заметили стаю краснокнижных уток над озером Ханка.

Очевидцы описали происходящее как необычное зрелище, сравнив его с «кипящим небом» из-за плотного скопления пернатых. Чирки-клоктуны ежегодно пересекают территорию Приморья, перемещаясь из Якутии к местам зимовки в Корее и обратно. Несколько десятилетий назад численность этого вида резко снизилась. Специалисты связывают это с распространением заболеваний среди популяции.

В последние годы ситуация изменилась — количество этих уток постепенно восстановилось и продолжает расти. При этом охота на данный вид в России полностью запрещена. Нарушителям грозят серьёзные штрафы, а в случае массового отстрела — уголовная ответственность с возможным лишением свободы.

