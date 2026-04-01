«Распутин стрижёт Николая II»: LIFE нашёл героев вирусного видео и поговорил с обоими

Сети завирусилось видео, которое многие сначала приняли едва ли не за постановку. В кадре — мужчина, поразительно похожий на Николая II, приходит на стрижку, а барбер, который берётся за его образ, у зрителей тут же вызывает ассоциации с Григорием Распутиным. Ролик собрал уже больше 8 миллионов просмотров, а комментарии под ним превратились в отдельное шоу.

Как выяснил Life.ru, герой видео — 28-летний Владимир из Тюмени. Работает снабженцем, а свободное время, по его словам, уходит в основном на вполне земные вещи.

«На хобби особо не остаётся времени. В летний период занимаюсь постройкой дачи, если можно назвать это хобби», — рассказывает он.

Сам Владимир уверяет, что долгое время вообще не придавал значения своему сходству с последним российским императором. По его словам, первым человеком, который это заметил, стала бабушка его жены.

Первый раз об этом сказала бабушка жены, до этого момента не замечал, но тогда я уже был с бородой. Потом было ещё пару раз от разных людей Владимир «двойник» последнего российского имератора

К собственной внезапной славе Владимир относится спокойно и даже с лёгкой осторожностью. Говорит, что в обычной жизни особого ажиотажа вокруг своей внешности не замечал.

Рилс Сейрана, на котором он стрижёт своего друга Владимира, залетел со второй попытки и набрал уже свыше 8 млн просмотров. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / seyran_nasirli

«На улице никогда никаких реакций не было. Никогда не задумывался об этом, принимал как интересный факт и не более», — говорит собеседник Life.ru. И добавляет, что до сих пор не уверен, насколько это сходство реально велико: «И то до конца не уверен, так ли я похож на самом деле, всё-таки не хочется растворяться в образе Николая II».

Владимир из Тюмени работает снабженцем, строит дачу и не задумывается о сходстве с Николаем II. Фото со странички героя в соцсетях

История вирусного ролика началась ещё в январе — не в барбершопе, а в Тобольске. Владимир был там с друзьями в музее семьи Романовых. Именно тогда его друг Сейран, барбер из Тюмени, окончательно понял: такой образ нельзя оставлять без камеры.

«Ещё в прошлом, 2025 году, начали все говорить, что Вова похож на Николая Второго — его окружение, коллеги на работе. Пообщавшись со мной, решили отращивать усы», — рассказывает он в беседе с Life.ru.

Сейран и Владимир знакомы уже около пяти лет. За это время успели не просто подружиться, а буквально стать семейными друзьями. «С Вовой знакомы около пяти лет, дружим семьями, наши дети дружат. Ездим в совместные поездки по городам на машине», — говорит барбер. При этом Владимир у него не постоянный клиент, но периодически приходит на стрижку.

Сейран — опытный барбер, но среди его клиентов не так много «двойников» монархов. А вот Николай Второй — его «постоянник». Фото со странички героя в соцсетях

Решающим моментом стала та самая поездка в Тобольск. По словам Сейрана, в музее эффект оказался почти ошеломляющим.

Там я его подснял и немного в шоке был, насколько сильно он похож, когда стоял рядом с портретами Николая. Тут-то и родился рилс — я понял, что это надо показать народу Сейран утверждает, что не похож на Распутина

Вернувшись в Тюмень, друзья решили не откладывать идею. Владимир записался на стрижку, Сейран снял процесс, смонтировал видео и выложил его в соцсети. Но первый заход, как это часто бывает, не дал взрыва. «Ставки были сильные на этот рилс. Первый раз выложил — набрал 7 тысяч просмотров, расстроился. Через месяц выложил повторно — и получилось уже 8 миллионов», — говорит он.

Отдельную волну обсуждений вызвал и сам Сейран: зрители тут же окрестили его «Распутиным». Сам он к этому сравнению относится без особого восторга.

«Меня никогда не сравнивали с Распутиным, я давно снимаю рилсы, и такое сравнение впервые. Тут скорее сыграл эффект Николая Второго — что Вова на него похож, а стригу его я, с длинными волосами и бородой. Отношусь к этому никак, пишут и ладно. Распутин не очень импонирует, я не фанат его» — смеётся барбер.

Пожалуй, именно в этом и кроется секрет вирусности ролика. Сработало редкое совпадение, которое зрители считывают мгновенно: один человек будто сошёл с исторического портрета, второй неожиданно оказался рядом в нужном антураже. А за всей этой почти мистической картинкой — обычные друзья из Тюмени, которые просто поймали удачный момент и внезапно попали в самое сердце интернет-аудитории.