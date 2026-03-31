31 марта, 12:16

США перебрасывают на Ближний Восток эскадрилью штурмовиков-«бородавочников»

MATA: США перебрасывают штурмовики A-10 на Ближний Восток

Обложка © Wikipedia / Master Sgt. William Greer

Обложка © Wikipedia / Master Sgt. William Greer

США начали переброску штурмовиков A-10 Thunderbolt II на Ближний Восток. Об этом сообщает авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance. По его данным, эскадрилья из 12 самолётов прибыла на авиабазу Лейкенхит в Великобритании. Оттуда техника будет направлена дальше в регион.

Самолёты вылетели с базы национальной гвардии Пиз в штате Нью-Гэмпшир. Во время трансатлантического перелёта их сопровождали самолёты-заправщики. Конкретное место будущего размещения пока не раскрывается. При этом ожидается, что с прибытием эскадрильи количество таких машин в регионе удвоится.

A-10 предназначены для поддержки наземных войск и борьбы с беспилотниками. Они оснащены управляемыми ракетами и мощной 30-мм пушкой. В целом американская тактическая авиация на Ближнем Востоке насчитывает около 250 боевых самолётов. Крупные группировки размещены в Иордании, Израиле и Саудовской Аравии.

Тысячи элитных десантников США из 82-й дивизии прибыли на Ближний Восток

Ранее Life.ru сообщал, что итальянские власти перекрыли американским ВВС доступ к базе Сигонелла на Сицилии. План полёта был представлен Риму уже после взлёта американских самолётов, что привело к отказу в доступе к стратегическому объекту.

Полина Никифорова
