31 марта, 12:08

Ещё несколько украинских дронов ошиблись маршрутом и вторглись в Эстонию

Залетевший в Эстонию украинский дрон упал в деревне

Ночью 31 марта несколько украинских беспилотников нарушили воздушное пространство Эстонии. По предварительным данным, летательные аппараты сбились с курса. О происшествии сообщил представитель Сил обороны страны полковник Уку Арольд.

Беспилотники были оперативно засечены системой противовоздушной обороны. В воздух поднялись истребители НАТО, базирующиеся на авиабазе Эмари. В нескольких регионах балтийской республики объявили тревогу, которую сняли только к шести утра.

В оборонном ведомстве уточнили, что сбивать нарушителей не стали. «С большой вероятностью сегодня ночью мы имели дело именно со сбившимися с курса украинскими дронами», — заявил Арольд.

По данным издания Postimees, один из дронов упал в деревне Хаммасте волости Кастре на востоке страны. Очевидец рассказал, что ночью ничего не слышал, но утром получил уведомление об опасности.

Эстония имеет общую границу с Псковской и Ленинградской областями. В ту же ночь российские средства ПВО сбили 38 беспилотников в Ленинградской области. В посёлке Молодцово Кировского района из-за падения обломков пострадали три человека, включая двоих детей. Повреждения получили остекление жилых домов, а также окна школы и Центра соцзащиты.

Это не первый подобный инцидент в регионе за последние дни. 29 марта два аппарата уже упали на территории Финляндии. Один из них позже опознали как украинский AN196. В Хельсинки решили не сбивать цели, посчитав, что они не несут прямой угрозы.

«Это обяжет нас принять меры»: В Кремле ответили на пролёт украинских дронов через страны Балтии
Никита Никонов
