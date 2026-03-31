Гособвинение запросит приговор Юлии Тимошенко 21 апреля

Суд назначил на 21 апреля заседание, на котором гособвинение озвучит позицию по делу Юлии Тимошенко. Рассмотрение было отложено, чтобы стороны смогли подготовиться к стадии прений. Об этом пишет ТАСС.

Тимошенко заочно обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Дело рассматривается в Басманном районном суде Москвы. По версии следствия, обвиняемая, находясь за пределами России, разместила в соцсети публикацию с утверждениями о причастности российских военнослужащих к убийствам мирных жителей.

В Генпрокуратуре заявили, что эти сведения являются недостоверными. Там также подчеркнули, что распространяемые материалы рассматриваются как провокации. Ранее фигурантка была объявлена в международный розыск. В декабре 2025 года суд заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Life.ru сообщал, что Юлия Тимошенко задекларировала с мужем активы на сумму более 1,1 миллиона долларов. Согласно документу, у супругов Тимошенко на счетах находится 1,156 миллиона долларов (459,5 тысяч — у Юлии, 696,7 тысяч — у Александра).