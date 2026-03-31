Фигуристка Анастасия Галустян устроилась официанткой из-за депрессии

Она вспоминает, что приезжала на работу уже к 5:45 утра, готовила зал к открытию, а затем до вечера почти без остановки была на ногах. Именно такой ритм, по её словам, не оставлял времени на мрачные мысли. Фигуристка проработала в кафе около двух с половиной месяцев. Во время собеседования, как она сама отметила, работодатель даже стал искать в интернете, кто перед ним, а затем с улыбкой уточнил, не собирается ли она уйти через пару дней. Галустян ответила, что останется до тех пор, пока ей не станет легче. По её словам, в кафе с пониманием отнеслись к её ситуации.