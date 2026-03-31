Фигуристка Анастасия Галустян устроилась официанткой из-за депрессии
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Фигуристка Анастасия Галустян рассказала, что устроилась работать в кафе в тяжёлый период жизни, чтобы справиться с депрессивным состоянием и не остаться наедине с тяжёлыми мыслями. В интервью с РИА Новости Спорт 26-летняя спортсменка призналась, что после перемен в карьере столкнулась с сильным внутренним кризисом.
По её словам, без постоянной занятости она могла бы просто «утонуть» в своём состоянии.
«Депрессия. Ну, или как минимум очень сильное расстройство. Жуткое непонимание, что делать дальше, в котором можно утонуть», — рассказала Галустян.
Она вспоминает, что приезжала на работу уже к 5:45 утра, готовила зал к открытию, а затем до вечера почти без остановки была на ногах. Именно такой ритм, по её словам, не оставлял времени на мрачные мысли. Фигуристка проработала в кафе около двух с половиной месяцев. Во время собеседования, как она сама отметила, работодатель даже стал искать в интернете, кто перед ним, а затем с улыбкой уточнил, не собирается ли она уйти через пару дней. Галустян ответила, что останется до тех пор, пока ей не станет легче. По её словам, в кафе с пониманием отнеслись к её ситуации.
Ранее уроженка Москвы выступала в одиночном катании за Армению и трижды становилась чемпионкой страны. Позже она пробовала перейти в танцы на льду, но, как призналась спортсменка, так и не смогла найти подходящего партнёра.
Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.