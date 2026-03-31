Появилось фото грузовика с иранским обогащённым ураном, снятое со спутника

Новый спутниковый анализ может свидетельствовать о перемещении крупной партии обогащённого урана на территорию ядерного комплекса в Исфахане. Об этом сообщило издание Bulletin of the Atomic Scientists.

В отчётах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) допускалось, что материал, обогащённый до уровня 60%, может находиться на территории Исфахана, однако официальных подтверждений этому не было. Инспекторам агентства не предоставили доступ к подземным объектам, несмотря на неоднократные запросы в адрес иранских властей.

Опубликованные данные указывают на грузовые машины у входа в тоннель ядерного центра, где заметны контейнеры, внешне напоминающие специальные ёмкости для опасных веществ. Эксперты предполагают, что такие контейнеры могли использоваться для транспортировки радиоактивных материалов и теоретически позволяют разместить значительный объём урана.

Некоторые источники считают, что перед военными ударами Иран мог заранее переместить запасы из других объектов в более защищённые подземные хранилища. Отмечается, что объект в Исфахане не получил повреждений в ходе атак, в отличие от ряда других ядерных площадок.

