В Ленобласти устранили последствия ночного налёта украинских БПЛА

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что последствия ночных атак беспилотников в регионе полностью устранены. Он отметил, что к восстановительным работам были привлечены как федеральные службы, так и местные предприятия.

В частности, в Молодцово Кировского района возобновила работу котельная, обеспечивая жителей горячей водой и отоплением. Также решается вопрос с ремонтом повреждённых окон, и регион окажет поддержку пострадавшим жильцам.

«Главное — мы наших жителей не оставим с этими вопросами одних и поможем с ремонтом. В Усть-Луге также уже устранены последствия атаки БПЛА.Принял подробный доклад, держим ситуацию на контроле», — добавил Дрозденко в Telegram-канале.