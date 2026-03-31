

31 марта, 12:40

В Ленобласти устранили последствия ночного налёта украинских БПЛА

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что последствия ночных атак беспилотников в регионе полностью устранены. Он отметил, что к восстановительным работам были привлечены как федеральные службы, так и местные предприятия.

В частности, в Молодцово Кировского района возобновила работу котельная, обеспечивая жителей горячей водой и отоплением. Также решается вопрос с ремонтом повреждённых окон, и регион окажет поддержку пострадавшим жильцам.

«Главное — мы наших жителей не оставим с этими вопросами одних и поможем с ремонтом. В Усть-Луге также уже устранены последствия атаки БПЛА.Принял подробный доклад, держим ситуацию на контроле», — добавил Дрозденко в Telegram-канале.

Удары согласуют в Европе: Стало известно, кто помогает ВСУ прокладывать курс дронов к Ленобласти
Напомним, Ленобласть в ночь на 31 марта подверглась серии налётов БПЛА, которые могли быть запущены с территории стран Балтии. Для нападения использовались дроны модели FP-1. Это уже седьмая подряд атака на северо-запад России. В Кремле прокомментировали ситуацию.

Наталья Демьянова
