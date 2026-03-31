В Иране сообщили о гибели советника начальника Генштаба при ударе США и Израиля

Советник начальника Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-лейтенант Джамшид Эсхаги скончался после удара, нанесённого США и Израилем. О случившемся сообщил командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Ахмад Вахиди.

В официальном обращении военачальник подтвердил гибель высокопоставленного офицера и нескольких его близких родственников. Согласно заявлению, трагедия произошла в ходе масштабной террористической атаки.

«Выражаю соболезнования <...> по случаю мученической кончины советника начальника Генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенанта Джамшида Эсхаги и нескольких членов его семьи в результате террористической атаки американо-сионистских преступников», — передаёт слова Ахмада Вахиди агентство Tasnim.

Иранская сторона классифицировала произошедшее как акт агрессии. Детали операции, приведшей к ликвидации военачальника, на данный момент не разглашаются.

Мировое сообщество ожидает дальнейших комментариев от руководства Тегерана. Власти республики пока не озвучили официальную реакцию на инцидент или возможные ответные шаги.

Ранее сообщалось, что в Ливане атаки израильских военных привели к гибели шести иранских дипломатов. Ведомство назвало их смерти результатом «организованного терроризма» вне всяких рамок международного права.