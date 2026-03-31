Экономист назвала условие, при котором Евросоюз вернётся к покупке нефти из РФ

Даже если Ормузский пролив будет закрыт, страны Евросоюза в ближайшие два года не станут возвращаться к закупкам российской нефти. Для этого необходимо, чтобы после выборов в европейских странах к власти пришли другие политические силы. Такое мнение высказала кандидат экономических наук, доцент РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Поводом для обсуждения стала публикация The Wall Street Journal о том, что президент США Дональд Трамп готов завершить операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени перекрытым. По словам экономиста, американскому президенту необходимо как можно быстрее закончить военные действия на Ближнем Востоке — они уже превысили ожидаемые сроки и бюджет.

«Я думаю, что в ближайшем будущем Европа точно не станет покупать российскую нефть. Напрямую Европа вряд ли решится закупать нефть из РФ, возможно, что увеличит поставки через третьи страны», — пояснила Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

При этом вероятность официального возвращения европейских стран к российским энергоресурсам, по прогнозу эксперта, всё же существует, но не раньше, чем через два года и при условии смены руководства в ключевых государствах ЕС. Только тогда, полагает экономист, возможно изменение энергетической политики и пересмотр санкционных ограничений.

Тем временем азиатские государства резко увеличили закупки российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Война США и Израиля с Ираном привела к фактической блокировке Ормузского пролива — главной артерии, через которую углеводороды поступали в Азию. До кризиса именно через этот маршрут шла львиная доля танкерных поставок в порты региона. Теперь местные экономики вынуждены искать альтернативные источники, и российская нефть оказалась наиболее доступным и логистически удобным вариантом для замещения выпавших объёмов.