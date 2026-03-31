31 марта, 13:18

В Тюменской области выловили из реки ребёнка, который сплавлялся в ванне

В Тюменской области спасатели обнаружили ребёнка, который пересекал реку на чугунной ванне. Инцидент произошёл во время патрулирования береговой зоны рек Конда и Колосья. Об этом рассказали в городской администрации.

Ребёнка спасли посреди реки в Тюменской области. Видео © Telegram/ Злой Тюменец | Тюмень

Спасатели заметили несовершеннолетнего, который находился в воде один. Ребёнок пытался добраться до противоположного берега, используя ванну в качестве импровизированного средства передвижения. Спасатели оперативно извлекли его из воды и доставили на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.

«Хочу, чтобы один из них стал крёстным»: Мать выпавшего из окна ребёнка ищет спасителей
Ранее в Москве дети сожгли в лесу сумку с 88 тысячами долларов (более 7 млн рублей). Они наткнулись на дорогую находку в Мещанском районе столицы и не стали сообщать о ней взрослым. Вместо этого часть денег они поделили между собой, а остальные сожгли.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Обложка © Telegram/ Злой Тюменец | Тюмень

Полина Никифорова
