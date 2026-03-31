В Тюменской области выловили из реки ребёнка, который сплавлялся в ванне

В Тюменской области спасатели обнаружили ребёнка, который пересекал реку на чугунной ванне. Инцидент произошёл во время патрулирования береговой зоны рек Конда и Колосья. Об этом рассказали в городской администрации.

Ребёнка спасли посреди реки в Тюменской области.

Спасатели заметили несовершеннолетнего, который находился в воде один. Ребёнок пытался добраться до противоположного берега, используя ванну в качестве импровизированного средства передвижения. Спасатели оперативно извлекли его из воды и доставили на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.

