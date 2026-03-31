Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 13:12

В Минтрансе оценили возможность строительства ВСМ, соединяющей Россию и Китай

Обложка © Shutterstoc / FOTODOM / Denis Belitsky

Обложка © Shutterstoc / FOTODOM / Denis Belitsky

Глава Минтранса Андрей Никитин прокомментировал идею строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали в Китай. По его словам, ВСМ эффективно работает на расстояниях до тысячи километров — там, где поезд оказывается быстрее самолёта.

«Кроме ВСМ, есть масса точек у нас на карте, куда можно сделать скоростное движение в рамках существующего пути. Там можно будет просто провести модернизацию и ускорить движение поездов на этих участках», — ответил министр

В перспективе до 2045 года общая протяжённость сети высокоскоростных магистралей в стране превысит 4,5 тысячи километров, а на маршрутах будут курсировать около 300 поездов. Помимо трассы Москва — Санкт-Петербург, в планах строительство ВСМ в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.

После ввода ВСМ Москва — Санкт-Петербург изменится движение «Авроры» и «Сапсана»
После ввода ВСМ Москва — Санкт-Петербург изменится движение «Авроры» и «Сапсана»

Ранее Министр транспорта Андрей Никитин заявил, что проект первой российской высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом полностью обеспечен финансированием и будет реализован в срок. ВСМ строится на концессионной основе: около трети средств выделяет государство, основную долю составляют частные инвестиции.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Китай
  • Минтранс РФ
  • Андрей Никитин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar