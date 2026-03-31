Денежный конфликт обернулся трагедией в Дагестане — мужчина застрелил знакомого. Подробности узнал Telegram-канал Mash Gor.

Житель Хасавюрта прибыл в селение Зубутли-Миатли, чтобы обсудить вопрос задолженности. В ходе беседы между мужчинами возник конфликт, переросший в ссору. Один из участников инцидента произвёл выстрел, который оказался смертельным. Правоохранительные органы проводят расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

«Злоумышленник уже доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

А ранее в Липецкой области местный житель открыл огонь по прибывшим на вызов правоохранителям, в результате чего погиб один из сотрудников военной полиции. Стрелка уже задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь представителя власти.