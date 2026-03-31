31 марта, 13:30

Военэксперт раскрыл, откуда у Украины деньги и оружие на продолжение конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

У Украины сохраняются ресурсы для дальнейшего ведения боевых действий, считает военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, помимо приостановленного с декабря европейского кредита в 90 миллиардов евро, который Киев всё равно получит, у него есть другие источники финансирования.

Среди них — кредиты МВФ и других международных структур, а также 6 миллиардов долларов, недавно выделенных Вашингтоном. Кроме того, действует договор с саудитами, который также приносит живые деньги.

Что касается вооружений, Литовкин в разговоре с KP.Ru отметил, что поставки не прекращались: Европа продолжает отправлять оружие, и даже американская помощь, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке, поступает по контрактам, заключённым ещё при прежней администрации США.

В эфире радио «Комсомольская правда» эксперт также подчеркнул, что российским войскам пока не удалось уничтожить весь объём западного вооружения, поставленного в 2025 году. Таким образом, Киев располагает как финансами, так и арсеналами для продолжения конфликта.

«Умыть руки и спасти имидж»: Что задумал Трамп на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что киевскому руководству необходимо уже сейчас определиться с курсом на мирное урегулирование. В противном случае, подчеркнул представитель Кремля, в будущем условия для переговоров могут стать значительно жёстче, а цена промедления окажется непомерно высокой.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юрий Лысенко
