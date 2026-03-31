Американский лидер Дональд Трамп ищет способ выйти из украинского конфликта, пишет InfoBRICS. По мнению обозревателей издания, глава Белого дома пытается избежать сразу двух сокрушительных поражений — на Украине и в Иране.

«Трамп попытается избежать двух сокрушительных поражений почти одновременно — и на Украине, и в Иране. Поскольку совершенно ясно, что в первом случае он точно не победит, он теперь ищет способ сделать ход по принципу «умыть руки»: просто тихо оставить киевский режим на произвол судьбы, не роняя имидж Америки», — говорится в публикации.

США, как указывается в материале, не могут одновременно тянуть два конфликта, а Украина стала для Штатов обузой, мешающей переключиться на Азиатско-Тихоокеанский регион. Сам Трамп признавался, что удивлён нежеланием Владимира Зеленского идти на компромиссы. По словам американского лидера, с главой киевского режима «гораздо сложнее заключить сделку», чем с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Владимир Зеленский выразил опасения, что после урегулирования ситуации вокруг Ирана Дональд Трамп усилит давление на Киев, чтобы принудить его к завершению конфликта. Глава киевского режима признаёт, что американская администрация настроена решительно остановить боевые действия.