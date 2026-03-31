Песков: Киеву стоит идти на мир сейчас, позже условия будут жёстче

Киеву следует уже сейчас принимать решение о мирном урегулировании, иначе условия в будущем могут стать более жёсткими. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Зеленский может и должен своевременно принять решение [о выходе на устойчивое мирное урегулирование]. Позже это решение придется принимать более дорогой ценой», — отметил он.