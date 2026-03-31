Песков: Киеву стоит идти на мир сейчас, позже условия будут жёстче
Киеву следует уже сейчас принимать решение о мирном урегулировании, иначе условия в будущем могут стать более жёсткими. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Зеленский может и должен своевременно принять решение [о выходе на устойчивое мирное урегулирование]. Позже это решение придется принимать более дорогой ценой», — отметил он.
Ранее Зеленский заявлял о готовности Украины соблюдать режим прекращения огня на период Пасхи, обозначив при этом жёсткую позицию по ключевым вопросам. В Совфеде призвали не доверять обещания киевского главаря, ведь он уже нарушал их неоднократно.
