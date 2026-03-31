31 марта, 13:25

Суд в Ленобласти обязал выплатить 1,2 млн рублей изуродованной собакой девочке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / La Bella Studio

Прокуратура Ленобласти объявила о выплате компенсации в размере 1,2 миллиона рублей девятилетней девочке, пострадавшей от нападения соседской собаки. Инцидент произошёл в Приозерском районе, когда животное, находясь на территории частного домовладения, набросилось на ребёнка в отсутствие своей хозяйки.

Девочка получила серьёзные травмы лица, тела и рук с ногами. Эксперты подтвердили, что эти повреждения оставили на её теле постоянные шрамы, а на лице — неизгладимые рубцы, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Ребёнку уже сделали несколько операций, и ей предстоит дальнейшее лечение.

Приморский районный суд Петербурга 30 марта удовлетворил иск прокуратуры, обязав ответчика выплатить 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 489 тысяч рублей на покрытие медицинских расходов.

Ранее сообщалось, что стая бродячих собак напала на мальчика в Кабардино-Балкарии. Ребёнок шёл по улице, когда к нему подбежали крупные псы. Отогнать животных смогли прохожие. По словам местных жителей, проблема давно вышла из-под контроля.

Наталья Демьянова
