Больше 55 западных государств участвуют в противостоянии России на территории Украины, заявил заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов. Он озвучил эту информацию на брифинге в МИД, организованном для глав дипломатических миссий и представительств в рамках первого международного форума по безопасности.

Венедиктов отметил, что текущая встреча проходит в условиях растущей геополитической напряжённости, обострения международных угроз и вызовов, подрыва международно-правовой системы и нарушения стратегической стабильности. Он подчеркнул, что боевые действия на Украине продолжаются, и в них «скоординированно действуют 56 западных стран против России».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в рамках гарантий безопасности Запад должен предоставить Украине ядерное оружие. Ему регулярно говорят, что Украина не сможет одержать победу из-за наличия у России ядерного оружия.