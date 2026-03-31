Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

31 марта, 13:53

Замсекретаря Совбеза заявил, что против России на Украине воюют 56 стран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Больше 55 западных государств участвуют в противостоянии России на территории Украины, заявил заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов. Он озвучил эту информацию на брифинге в МИД, организованном для глав дипломатических миссий и представительств в рамках первого международного форума по безопасности.

Венедиктов отметил, что текущая встреча проходит в условиях растущей геополитической напряжённости, обострения международных угроз и вызовов, подрыва международно-правовой системы и нарушения стратегической стабильности. Он подчеркнул, что боевые действия на Украине продолжаются, и в них «скоординированно действуют 56 западных стран против России».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в рамках гарантий безопасности Запад должен предоставить Украине ядерное оружие. Ему регулярно говорят, что Украина не сможет одержать победу из-за наличия у России ядерного оружия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
