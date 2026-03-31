Владимир Зеленский сообщил, что на завтра у него запланирована встреча с американской делегацией и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

В состав делегации США войдут спецпосланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, а также сенатор-республиканец Линдси Грэм*.

По словам украинского главаря, участники обсудят текущую ситуацию и то, насколько стороны близки к трёхсторонней договоренности или хотя бы к организации встречи в таком формате.

Ранее Линдси Грэм* выступал одним из главных идеологов военной операции США против Ирана. В Киеве жалуются, что давление на Тегеран привело к скачку цен на энергоносители, что в итоге укрепило российский бюджет.

Предыдущая встреча представителей Киева и Вашингтона состоялась 21-22 марта в Майами. В ней участвовали Уиткофф и Кушнер. Со стороны Украины присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров и глава офиса президента Кирилл Буданов*.

